Unfall bei Wolfsberg: A2 war vorübergehend gesperrt

Laut der Polizei kam der 23-Jährige aus bislang unbekannter Ursache vom dritten Fahrstreifen der Autobahn ab und krachte geradewegs in einen 56-jährigen Sattelzugfahrer aus Polen, der gerade am ersten Fahrstreifen unterwegs war. In der Folge kamen beide Fahrzeuge in der Fahrbahnmitte zum Stehen.

A2 vorübergehend gesperrt

„Der 23-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in das LKH Wolfsberg gebracht. Der 56-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt“, heißt es seitens der Beamten der Autobahnpolizei Wolfsberg. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste der Unfallabschnitt auf der A2 vorübergehend gesperrt werden.