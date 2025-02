Vermisster Paragleiter-Pilot nach Absturz tot aufgefunden

Bereits am 19. Februar stürzte ein 42-jähriger Deutscher mit seinem Gleitschirm im Gemeindegebiet von Wefenweng (Salzburg) kurz nach dem Start von Bischling West im unwegsamen Gelände ab. Der Absturz blieb vorerst unbemerkt. Da 42-Jährige nicht an seiner Arbeitsstelle erschien, meldete eine Arbeitskollegin den gebürtigen Deutschen mit Wohnsitz in Salzburg Umgebung schließlich bei der Polizei als vermisst.

Rettungskräfte bei Suchaktion im Einsatz

Bergretter aus Werfen und Alpinpolizei suchten am Abend bis spät in die Nacht noch mit Unterstützung eines Polizeihubschrauberteams samt Wärmebildkamera nach dem Vermissten. „Wir hatten vorerst keinerlei Anhaltspunkte“, so der Pongauer Bezirksleiter der Bergrettung, Gerhard Kremser. Nachdem die Suchaktion erfolglos blieb, wurde sie am Donnerstag, 20. Februar, in den frühen Morgenstunden wieder aufgenommen. Noch am Vormittag konnte der Vermisste von der Suchmannschaft in einer steilen Rinne (Kreuzstockrinne) entdeckt werden.

©Bergrettung/Gerhard Kremser

Vermisster tot aufgefunden

Der Verunglückte konnte jedoch nur mehr tot aufgefunden werden. Er dürfte beim Absturz sofort verstorben sein, heißt es in einer Aussendung der Bergrettung Salzburg. Das Polizeihubschrauberteam der Libelle barg den tödlich Verunglückten, die Alpinpolizei ermittelt zur Absturzursache. Im Einsatz standen neben 15 Bergrettern aus Werfen, fünf Alpinpolizisten, Polizei-Hubschrauberteams, Freiwillige Feuerwehr und das KIT-Team des Roten Kreuzes.