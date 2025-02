Anzeigenflut: Polizei zieht LKW mit schweren Mängeln aus dem Verker

Bei der Anhaltung stellte sich im Zuge der Sachverhaltsklärung heraus, dass der Lenker zuvor in einem Verkehrsunfall auf der Westautobahn involviert gewesen sein soll und trotz schwerer Schäden die Fahrt weiter fortsetzte. Am Sattelzug konnten Schäden an der Achse des Zugfahrzeuges sowie schwere Schäden an der Druckluftbremse des Anhängers festgestellt werden. Durch die einschreitenden Polizisten wurde 42 Anzeigen nach kraftfahrtechnischen Vorschriften gelegt sowie 4.000 Euro eingehoben. Die Kennzeichentafeln und Fahrzeugpapiere wurden abgenommen und die Abschleppung des Sattelzuges wurde veranlasst.

