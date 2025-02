Familienbetrieb aufgelöst: Tochter kämpft für das Leben der Stiere

Die Auflösung landwirtschaftlicher Betriebe stellt Tierhalter oft vor große Herausforderungen. Was passiert mit den Tieren, die keinen neuen Bestimmungsort finden? So erging es auch den beiden Stieren Choco und Curley, die aus einem Mastbetrieb in der Steiermark stammen. Während die Familie Kölbl aus Sinabelkirchen im Bezirk Weiz ihren Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen aufgab, blieb für die beiden jungen Stiere zunächst keine Lösung – bis Gut Aiderbichl eingriff.

©Gut Aiderbichl Nach Auflösung des Betriebes standen die Stiere Choco und Curley vor einer ungewissen Zukunft

Tochter des Familienbetriebs wollte Stiere retten

Die Stiermast ist die am weitest verbreitete Form der Rindermast in Österreich. In der Regel werden die Tiere im Alter von ein bis zwei Jahren geschlachtet. Auch Choco und Curley sollten verkauft werden, um dringend benötigte finanzielle Mittel für die Familie zu sichern. Doch Eva-Maria Kölbl, Tochter der Betriebsinhaber, konnte sich nie mit der Vorstellung anfreunden, die Tiere zur Schlachtung zu geben. Zu groß war die emotionale Bindung zu ihnen. Als nur noch Choco und Curley übrig waren, suchte sie händeringend nach einer Alternative.

Gut Aiderbichl wurde auf Fall aufmerksam

Um eine Unterbringung für die Tiere zu ermöglichen, startete sie einen Spendenaufruf und wandte sich an verschiedene Lebenshöfe. Doch die Suche blieb erfolglos. Erst durch Medienberichte wurde Gut Aiderbichl auf den Fall aufmerksam.

Für Choco und Curley wurde ein Zuhause gefunden

„Einen so außergewöhnlichen Einsatz für Tiere müssen wir unterstützen“, sagt Gut Aiderbichl Stiftungsvorstand und Geschäftsführer Dieter Ehrengruber. „Es freut uns zu sehen, dass immer mehr Landwirte und Landwirtinnen alternative Wege suchen, um ihren Tieren eine Zukunft zu ermöglichen.“ Gut Aiderbichl nahm Choco und Curley in ihrem Gut in Kilb, im Bezirk Melk/Niederösterreich, auf. Dort finden Rinder ein wahres Paradies und die beiden eine lebenslange, artgerechte Heimat. Die Stiere können dort auf einer Weide stehen und unter freiem Himmel in der Sonne grasen.