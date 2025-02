Wackelt Koralmbahn-Halt am Grazer Flughafen? Steirische Spitze reagiert

Äußerst verwundert zeigt sich Verkehrslandesrätin Claudia Holzer über die Pressemitteilungen, wonach die von der steirischen Landesregierung und Wirtschaft geforderte Bahnhaltestelle am Flughafen Graz abgesagt sei. „In einem Gespräch Ende Jänner hat mir ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä die Umsetz- und Machbarkeit der Haltestelle an der Koralmbahn bestätigt. Dies hat er auch heute in einem Telefonat neuerlich unterstrichen. Auf jeden Fall werde ich beim neuen Verkehrsminister, von dem ich mir mehr Pragmatismus und Verständnis für wirtschaftliche Belange als von den derzeit agierenden Akteuren erwarte, hinsichtlich Umsetzung der Haltestelle vorstellig werden”, sagt Holzer.

Haltestelle bei Grazer Flughafen von steirischer Spitze gefordert

Und Landeshauptmann Mario Kunasek ergänzt: „Die Realisierung der Koralmbahn-Haltestelle am Flughafen Graz ist eine zentrale Forderung der Steiermark an die nächste Bundesregierung. Die Haltestelle stärkt den Flughafen-Standort, der für den gesamten Großraum Graz von infrastruktureller Bedeutung ist und Arbeitsplätze in der Region sichert. Ich erwarte mir von der zukünftigen Bundesregierung eine Rücksichtnahme auf die Interessen der Länder.” „Die Verwirklichung der Haltestelle war ursprünglich vorgesehen, ist technisch möglich und für den Standort Steiermark wichtig. Es ist für mich daher unverständlich, warum die Koralmbahn ohne Halt zu machen an der Haustür des Flughafens vorbeiziehen sollte. Das schadet der Attraktivität der Koralmbahn und der Anbindung des Flughafens Graz an das öffentliche Verkehrsnetz. Denn für den Standort Steiermark ist es absolut notwendig, dass wir Verkehrsachsen so gestalten, wie sie für die gute Zukunft unseres Landes erforderlich sind”, betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom.

Flughafen-Haltestelle auch für Fachkräfte wichtig

Ein Halt am Flughafen Graz dürfe nicht rein auf Fluggäste reduziert werden. In der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Situation, die auch durch den herrschenden Fachkräftemangel zusätzlich befeuert wird, sei der Blick über die steirischen Grenzen hinaus wichtig und stelle ein Bewusstsein für politische Verantwortung dar, heißt es in einer Ausendung vom Land. „Der Grazer Süden ist einer der schnellst wachsenden Industriestandorte. Mit der Umsetzung der Flughafenhaltestelle ist eine schnelle und einfache Anreise von Fachkräften möglich, ohne einen Umweg über Graz in Kauf nehmen zu müssen”, gibt sich Holzer überzeugt von der Notwendigkeit dieses Projektes.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.02.2025 um 15:05 Uhr aktualisiert