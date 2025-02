Juwelier überfallen: Diebe mit teurem Schmuck auf der Flucht

Auch ein Polizeihubschrauber half bei der Fahndung in Oberösterreich.

Auch ein Polizeihubschrauber half bei der Fahndung in Oberösterreich.

Veröffentlicht am 21. Februar 2025, 15:18 / ©5 Minuten

Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 8.50 Uhr ein Juweliergeschäft in Marchtrenk und täuschte Kaufinteresse an einer hochpreisigen Goldhalskette vor.

Von den Dieben fehlt bislang noch jede Spur

Die vom 64-jährigen Juwelier auf das Verkaufspult gelegte Schmucklade wurde vom Täter plötzlich an sich genommen und er versuchte zu flüchten. Dem 64-Jährigen gelang es allerdings, den Täter im Eingangsbereich des Geschäfts zu Boden zu bringen – somit konnte er eine Flucht verhindern. „Daraufhin kam ein zweiter unbekannter Täter in das Geschäft, schubste das Opfer zur Seite und die beiden Männer konnten mit mehreren Schmuckstücken flüchten“, heißt es von Seiten der Polizei Oberösterreich am Freitagnachmittag. Wohin sie flüchteten, ist allerdings noch nicht bekannt.

Juwelier verletzt – Fahndung blieb erfolglos

Der 64-Jährige wurde leicht verletzt und von der Rettung erstversorgt. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung, unter anderem mit dem Polizeihubschrauber, verlief leider negativ. Die beiden Männer waren zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, sehr schlank und mit dunklem Hauttyp. Einer der Männer hatte einen Oberlippenbart – beide hatten schwarze Haare, waren dunkel bekleidet und sprachen gebrochenes Deutsch. Sachdienliche Hinweise werden von den Beamten gebeten, an jede Polizeidienststelle in Oberösterreich weiterzugeben.