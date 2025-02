Haustier-Park bringt Kindern die Welt der Tiere näher

Haustiere begleiten viele Familien und bringen Freude in den Alltag – doch wie viel Verantwortung ihre Haltung mit sich bringt, ist oft nicht bewusst. Und genau hier setzt der interaktive Haustier-Park an: Spielerisch und mit allen Sinnen lernen Kinder, was artgerechte Haltung bedeutet und welche Bedürfnisse Tiere haben.

Lernen mit allen Sinnen

In dem einzigartigen, interaktiven und speziell für Kinder entwickelten Lernraum aus Holz erhielten die Volksschulkinder umfassenden Einblick in die Welt der Haustiere. An den liebevoll gestalteten Erlebnisstationen lernen sie, was Tiere fressen, wie sie gepflegt werden müssen und warum man die Anschaffung gut durchdenken muss. „Wer früh versteht, dass ein Tier kein Spielzeug ist, sondern ein Lebewesen mit individuellen Bedürfnissen, wird sich später bewusster für oder gegen ein Haustier entscheiden,“ betont Heike Hack, Obfrau des Landesgremiums für Versand-, Internet- und allgemeiner Handel.

Verantwortung und Bewusstsein stärken

Ziel des Projekts ist es, bereits im frühen Kindesalter ein Bewusstsein für die artgerechte Haltung von Haustieren zu schaffen. Laut Evelyne Bischof, Berufsgruppensprecherin des Zoofachhandels wird mithilfe des Haustier-Parks wertvolles Wissen vermittelt und Kinder für einen verantwortungsvollen Umgang sensibilisiert. Der Haustier-Park wurde speziell für den Einsatz in Schulen entwickelt und hat bereits in mehreren Bundesländern großen Anklang gefunden.