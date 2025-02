Frau nahe Wiener Prater getötet: U-Haft über 20-Jährigen verhängt

Am heutigen Freitag, 21. Februar 2025, wurde die Untersuchungshaft wegen Tatbegehungsgefahr über den 20-Jährigen verhängt. Das teilte die Sprecherin des Wiener Landesgerichts, Christina Salzborn, auf Anfrage mit. Bei der Haftverhandlung machte der 20-Jährige keine Angaben. Seitens der Staatsanwaltschaft Wien wurde auch ein psychiatrisches Gutachten beantragt.

Geständnis bereits abgelegt

Bei der Polizei hatte der 20-Jährige nach Angaben vom Donnerstag ein Geständnis abgelegt. Mehr dazu in: Frau in Wiener Wohnung getötet: 20-Jähriger legt Geständnis ab. Der Mann sei psychisch krank, er befand sich deswegen auch in Behandlung, so Vertreter der Exekutive. Das spätere Opfer habe der Verdächtige „vor mehreren Jahren bei einem stationären Spitalsaufenthalt kennengelernt“, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Donnerstag.

Zum „Kiffen“ verabredet

Der 20-Jährige hatte sich am Dienstagabend mit der Frau in der online buchbaren Wohnung in der Apartmentanlage getroffen. Offenbar hatten sie vereinbart, gemeinsam Drogen zu konsumieren, so die Polizei. Beide waren in Wien in unterschiedlichen Bezirken aufrecht gemeldet. In dem Apartment wurde der 47-Jährigen massive Gewalt angetan. „Ein Augenzeuge im Stiegenhaus der Anlage gab an, gesehen zu haben, wie ein Mann eine Frau am Boden schlug und dann wieder in die Wohnung zog“, hatte ein Sprecher der Landespolizeidirektion noch am Mittwoch der APA berichtet.

Hilferufe der Frau waren nicht zu überhören

Auch Hilferufe der Frau wurden von mehreren Personen vernommen. Die Polizei fand das Opfer dann nur mehr leblos vor. Der 20-Jährige wurde in der Wohnung festgenommen. Er behauptete, es habe einen Streit gegeben und er habe sich gegen angebliche Angriffe der 47-Jährigen „gewehrt“, hatte es nach seiner Festnahme geheißen.