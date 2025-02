Darum flogen heute drei Eurofighter von Zeltweg nach Linz-Hörsching

Veröffentlicht am 21. Februar 2025, 15:47 / © Bundesheer/Zinner Markus

Im November 2024 war der österreichische Luftraum einige Tage unbewacht. Aus Personalgründen, wie aus Medienberichten hervorgeht. Das Bundeheer überprüft, ob Kampfjets aus Zeltweg auch an andere Orte verlegt werden können. Deshalb wurden am heutigen Freitag drei Eurofighter aus Zeltweg nach Linz-Hörsching entsandt, wo auch andere österreichische Luftstreitkräfte stationiert sind. Bis Montag, dem 24. Februar soll die Luftraumüberwachung von Oberösterreich aus stattfinden. Am Vormittag kehren die Kampfjets dann wieder nach Zeltweg zurück. Übungsflüge sollen während des Wochenendes keine stattfinden.