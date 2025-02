Kaiser trifft Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft

Das Treffen am Freitag, 21. Februar 2025, zwischen Landeshauptmann Peter Kaiser und IGGÖ-Präsident Ümit Vural sei jedenfalls schon lange vor dem Attentat in Villach am vergangenen Samstagnachmittag, 15. Februar 2025, fixiert worden, teilt man in einer Aussendung mit. Das vorrangige Thema des Austauschs war dennoch jener Vorfall, der ein junges Menschenleben gekostet hat, mehrere weitere Personen wurden teils schwer verletzt.

Kaiser spricht auch Integrationsvertrag an

„Dass der IGGÖ-Präsident sich unmissverständlich von radikalislamischen Tendenzen distanziert, den abscheulichen Mord in Villach ebenso scharf verurteilt, ist wichtig und richtig. Ebenso wichtig ist, dass die IGGÖ alles tut, um jegliche Form von Radikalismus zu verhindern und zu einem friedlichen Zusammenleben beizutragen“, so Kaiser nach dem Gespräch. Der Landeshauptmann unterrichtete Vural in diesem Zusammenhang auch über den von ihm in Auftrag gegebenen Integrationsvertrag, der zukünftig in Kärnten, „aber am Besten in ganz Österreich“, in Umsetzung kommen soll. Mehr dazu hier: Nach Villach-Attentat: Integrationsvertrag und mehr Überwachung gefordert.

Vural: „Worte reichen nicht aus, um den Schmerz zu beschreiben“

Der IGGÖ-Präsident verurteilte die terroristische Attacke in Villach im Gespräch scharf. Er betonte gegenüber Kaiser die tiefe Betroffenheit der Islamischen Glaubensgemeinschaft bezüglich des „abscheulichen Attentats“. „Worte reichen nicht aus, um den Schmerz zu beschreiben, den diese Tat hervorgerufen hat. Wir müssen alle notwendigen Lehren daraus ziehen, um solche grausamen Attentate in Zukunft zu vermeiden“, so Vural. Die Islamische Glaubensgemeinschaft werde jedenfalls alles in ihrer Macht Stehende tun, um an der Abwehr solcher Angriffe mitzuarbeiten. „Wir brauchen Prävention über Bildung, denn Bildung ist das stärkste Schutzschild. Und wir müssen, über alle Religionen hinweg, Vorurteile aus dem Weg räumen“, so Vural abschließend.