Dreier-Koalition wieder im Gespräch: Parteien-Statements geplant

Anfang des Jahres sind die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS gescheitert. Mehr dazu in: Koalitionsgespräche endgültig gescheitert: Nehammer tritt ab! Nun könnte es allerdings eine zweite Chance für die ursprüngliche Ampel-Koalition geben.

Kommt in Österreich wieder eine Ampel-Koalition?

Der Grund: es soll erneut ein Angebot von ÖVP und SPÖ bei NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger vorliegen. Damit könnte es doch zu einer Ampel-Koalition in Österreich kommen. Der Grund: ÖVP und SPÖ haben nur um Haaresbreite eine Mehrheit im Nationalrat. Deshalb soll die pinke Partei jetzt erneut miteinbezogen werden.

Statements am Abend geplant

Am heutigen Freitagnachmittag, 21. Februar 2025, wurden neue Details rund um die laufenden Gespräche zwischen den drei Parteien bekannt. ÖVP, SPÖ und NEOS teilen mit, dass die Gespräche nach wie vor im Laufen sind. Die Worte des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, den Kompromiss und damit Lösungen zu suchen, werden ernst genommen. „Ein Termin in der Präsidentschaftskanzlei ist heute nicht zu erwarten“, heißt es von Seiten der Österreichischen Volkspartei gegenüber den Medien in einer Stellungnahme. Klar ist allerdings, dass es noch heute in den Abendstunden Stellungnahmen der Parteien zum Stand der Gespräche geben wird.