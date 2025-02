Karte zeigt: Pollenbelastung in Teilen Österreichs angestiegen

Auf ihrer Website informiert die „GeoSphere Austria“ auch regelmäßig über die Pollenbelastung. Während Birke, Gräser, Beifuß und Ragweed relativ ruhig sind, zeigen sich Hasel und Erle dieser Tage wieder vermehrt vor allem im Flachland aktiv. „Besonders in den tiefen Lagen von Vorarlberg über Tirol bis nach Salzburg sowie in den Landesteilen im Süden ist mit einer mäßigen Pollenkonzentration zu rechnen“, wissen die Experten für den Samstag etwa.

Auch am Sonntag ändert sich bei der Pollenbelastung wenig bis gar nichts

In den Tal- und Beckenlagen ändert sich für Allergiker aber auch am Sonntag größtenteils wenig bis gar nichts diesbezüglich. Die Belastung bleibt weiterhin in Teilen des Landes „mäßig“ und damit auf Stufe drei von fünf. Eine Karte zeigt dabei genau, was die Tage zu erwarten ist, hier bleibt ihr zudem immer auf dem Laufenden.