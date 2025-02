Plötzlich Messer gezückt: Teenager wollte Drogen verticken – ging schief

Am Tag nach der Attacke konnte der Jugendliche festgenommen werden.

Veröffentlicht am 21. Februar 2025, 17:17 / ©Montage: Canva/ Montage

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Polizei aufgrund eines schweren Raubes am Praterstern alarmiert. Gegenüber den Beamten gab ein 24-Jähriger an, dass ihm soeben ein Jugendlicher Drogen zum Kauf angeboten habe. Daraus hätte sich ein Streit entwickelt. Plötzlich zückte der Teenager ein Messer aus seiner Jackentasche und forderte Geld.

Nach Flucht am nächsten Abend wiedererkannt

Als sich der 24-Jährige weigerte, hat ihm der Jugendliche die Haube vom Kopf gerissen und suchte daraufhin das Weite. Der Teenager konnte von Polizisten in unmittelbarer Nähe nicht gefunden werden. Am Donnerstagabend wählte der 24-Jährige erneut den Notruf, als er den mutmaßlichen Täter am Praterstern wiedererkannte.

Teenager festgenommen und angezeigt

Der 16-jährige Teenager aus Syrien wurde von Beamten der Polizeiinspektion Praterstern angehalten und vorläufig festgenommen. „Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 16-Jährige auf freiem Fuß wegen des Verdachts des schweren Raubes angezeigt“, heißt es von Seiten der Polizei Wien. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.