340 Euro: Steirer können Zuschuss noch eine Woche beantragen

Der Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark kann noch bis 28. Februar 2025 in Gemeindeamt der jeweiligen Wohnsitzgemeinde, in den Stadtämtern, sowie in den Servicezentren und Servicestellen der Stadt Graz beantragt werden. Neu ist in diesem Jahr die Möglichkeit einer Online-Beantragung, mit einer Ausnahme: Grazer und Grazerinnen müssen den Antrag vor Ort in den Servicezentren und Servicestellen der Stadt stellen.

Wer ist anspruchsberechtigt? Die Einkommensgrenzen für den Heizkostenzuschuss richten sich nach dem EU-SILC-Niveau. Im Konkreten heißt das: für einen Ein-Personen-Haushalte 1.572 Euro ,

, Haushaltsgemeinschaften 2.358 Euro ,

, sowie 472 Euro für jedes Familienbeihilfe beziehende im Haushalt lebende Kind. Zu beachten: Als Einkommen gilt 1/12 des Jahresnettoeinkommens (inklusive Sonderzahlungen)

©Pixabay.com Der Heizkostenzuschuss soll einkommensschwache Steirer erleichtern

Bei Fragen Wenn du Fragen hast oder Unsicherheiten bezüglich des Antrags bestehen, steht dir das Sozialservice des Landes Steiermark zur Verfügung. Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/20 10 10 erhältst du Beratung und weitere Informationen.