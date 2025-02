Kärntner Florianis retteten 642 Menschenleben

Veröffentlicht am 21. Februar 2025, 17:24 / ©5 Minuten

Feuerwehrreferent Landesrat Daniel Fellner hebt die eindrucksvolle Leistung auch im Jahr 2024 hervor: „642 – Das ist die Zahl der Menschenleben, die im Jahr 2024 durch unsere Kameraden gerettet werden konnten. Unglaublich, beeindruckend und ehrfürchtig…“ Er dankt in seiner Rede den Feuerwehren des Landes „für ihre konstante, aufopfernde Arbeit, die im Alltag auch mit vielen Entbehrungen einhergeht“.

Katastrophen-Einsätze in Niederösterreich

Weiters hat Fellner auch die Einsätze der Kärntner Katastrophen-Züge hervorgehoben. Erstmals seien alle fünf Bereitschaften außerhalb des Bundeslandes in Niederösterreich im Einsatz gestanden: „Die Solidarität, die hier gezeigt wurde, ist das, was unsere Feuerwehren, über ihren Mut und ihre Einsatzbereitschaft hinaus, auszeichnet. Es wurde geholfen, ohne zu Zögern, von jeder und jedem das Beste geleistet, um anderen zu helfen, wie auch uns einst in einem Katastrophenfall geholfen wurde.“

2024 war geprägt von positiver Mitgliederentwicklung

Mit erfreulichen Nachrichten kann auch Rudolf Robin, Kärntens Landesfeuerwehrkommandant, aufwarten: „Das Jahr 2024 war geprägt von einer positiven Mitgliederentwicklung und bedeutenden Fortschritten im Bereich der Ausbildung und Ausrüstung.“ Im Bezirk Wolfsberg wurden zwei Feuerwehren zusammengelegt, ansonsten ist die Anzahl der Feuerwehren im Bundesland gleich geblieben – die 428 Wehren setzen sic aus 397 Freiwilligen, 30 Betriebs- und einer Berufsfeuerwehr zusammen.

Beeindruckende Einsatzzahlen und -zeiten

Auch die Einsatzzahlen beeindrucken: So waren Kärntens Florianis bei 5.785 Brandeinsätzen und 12.869 technischen Einsätzen vor Ort. In Summe ergibt das 18.654 Einsätze. Vor allem im Gegensatz zum Jahr davor, das von tausenden Unwettereinsätzen geprägt war, bedeutet das die Rückkehr auf ein „normales“ Niveau. Insgesamt wurden immerhin 355.271 Einsatzstunden geleistet, zählt man die Stunden für Aus- und Weiterbildung, für Übungen, Wartungs- und Verwaltungsarbeiten und sonstige Leistungen hinzu, summiert sich das auf 1,4 Millionen Stunden, die ehrenamtlich und unentgeltlich erbracht worden sind.