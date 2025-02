Nach Attentat: Carinthischer Sommer stellt Programm im März vor

Die Veranstalter des „Carinthischen Sommers“ werden das Programm für 2025 am 10. März abends im Bambergsaal in Villach präsentieren. Es soll unter dem Motto „bewegt“ stehen, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Eigentlich hätte die Programmpräsentation bereits am vergangenen Dienstag stattfinden sollen – der Termin wurde aber wegen des Terroranschlags in der Villacher Innenstadt vom Samstag, 15. Februar 2025, bei dem ein 14-Jähriger starb und fünf Personen verletzt wurden, verschoben. (APA/red, 21.2.25)