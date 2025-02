Landeanflug missglückt: Steirerin (51) schwer verletzt

Gegen 15 Uhr startete die 51-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit ihrem Paragleitschirm am Startplatz des Kulm. Sie flog talwärts in Richtung Stubenberg am See. „Während des Landeanfluges dürfte der Gleitschirm von einer Windböe erfasst worden sein. Die 51-Jährige stürzte in weiterer Folge aus etwa zwei Metern Höhe zu Boden. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen am Unterarm“, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Nach der Erstversorgung wurde sie vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins LKH Oberwart gebracht.