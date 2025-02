Nach schwerem Unfall in Tirol: Fußgänger (77) im Krankenhaus verstorben

Veröffentlicht am 21. Februar 2025, 17:47 / ©Montage: Feuerwehr Prebuch & Canva

Bereits am vergangenen Samstag, 15. Februar 2025 gegen 14.50 Uhr, war ein 65-jähriger Österreicher mit seinem Auto in der Tiroler Gemeinde Kirchberg unterwegs. Er kam aus Richtung Kitzbühel, auf der Kitzbüheler Straße und wollte auf Höhe eines Geschäfts in den dortigen Parkplatz einbiegen.

Fußgänger auf Motorhaube aufgeschlagen und weggeschleudert

Zur selben Zeit querte ein 77-jähriger Pensionist den Parkplatz. Beim Einbiegen wurde der Fußgänger vom Auto erfasst. Das Opfer schlug zuerst mit dem Kopf auf der Motorhaube des Wagens auf und wurde anschließend zu Boden geschleudert.

Pensionist im Krankenhaus verstorben

Passanten leiteten sofort die Rettungskette ein. Der Fußgänger zog sich beim Unfall schwere Verletzungen am Kopf zu und wurde mit dem Notarzthubschrauber in Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen. Seither kämpften die Ärzte um das Leben des Pensionisten. Knapp eine Woche nach dem Unfall folgt die tragische Gewissheit. „Der 77-Jährige ist am heutigen Freitag, 21. Februar 2025, seinen Verletzungen erlegen“, heißt es abschließend von Seiten der Polizei Tirol.