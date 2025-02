Auf Felsvorsprung aufgeprallt: Kletterin (61) abgestürzt und verletzt

Veröffentlicht am 21. Februar 2025, 17:53 / ©5 Minuten

Eine 61-Jährige aus dem oberösterreichischen Bezirk Perg war am heutigen Freitag, 21. Februar 2025, in Hinterstoder klettern. Was als ein sportlicher Nachmittagsausflug begann, zog jedoch schwere Folgen mit sich.

Begleiter eilten rasch zur Hilfe

Gegen 15 Uhr stürzte die Frau in der letzten schwierigen Passage im Klettersteig „Poppenberg“ einige Meter ab und fiel mit der linken Brustseite auf einen Felsvorsprung. Ihre Begleiter zögerten nicht, setzten sofort einen Notruf ab und sicherten die 61-Jährige. „Die Kletterin wurde verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen“, heißt es von Seiten der Polizei Oberösterreich. Warum die Sportlerin plötzlich stürzte, ist bislang noch nicht bekannt.