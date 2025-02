Eissaison startet in Graz: Nächster Salon öffnet wieder seine Pforten

Der Eis Greissler in Graz ist am Freitag in die Eissaison gestartet

Veröffentlicht am 21. Februar 2025, 18:06 / ©Screenshot "google streetview"

Diese Woche war geprägt von extrem kalten Nächten und eisigen Temperaturen am frühen Morgen. Tagsüber durften sich die Steirer dann über einige Sonnenstunden freuen. Die Grazer Eissalons zumindest lassen sich von der Kälte nicht aufhalten, die Eisperle hat bereits einen Tag vor Valentinstag, am 13. Februar, die Eissaison eingeläutet und ihre Pforten an zwei der insgesamt vier Standorte (Färbergasse & Kaiserfeldgasse) geöffnet.

©5 Minuten Zwei Standorte der Eisperle haben seit 13. Februar wieder geöffnet

Eis Greissler startet in die Eissaison

Diesem Beispiel folgt nun das nächste beliebte Eisgeschäft am heutigen Freitag, dem 21. Februar 2025 – nämlich der Eis Greissler. „Ab heute könnt ihr euch in Wien, Graz und Krumbach wieder durch unsere vielen, verschiedenen Eissorten kosten“, wird in einem Facebook-Posting verkündet.