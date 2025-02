Social-Media-Postings: IS ruft zu weiteren Attentaten auf

Nach den schrecklichen Attentaten in München und Villach ruft der IS zu weiteren Anschlägen auf.

Nach den schrecklichen Attentaten in München und Villach ruft der IS zu weiteren Anschlägen auf.

Auf Social Media kursieren nach den schrecklichen Anschlägen in Villach und München mehrere Postings, wonach der IS zu weiteren Attentaten aufruft. In einem der Postings wird direkt auf das Attentat in Villach angesprochen und mit den Worten „Let’s slaughter“ (Anm.: „Lasst uns abschlachten“) zu weiteren Taten aufgerufen. In einem weiteren Posting sieht man einen Autofahrer und mehrere Menschen vor dem Auto. Dort ist zu lesen: „Worauf wartest du? Die Straßen sind voller Ziele.“ Im selben Posting werden auch einzelne Städte angesprochen, mit Salzburg und Wien auch zwei davon in Österreich.

IS ruft zur Nachahmung des Villach-Täters auf.

So wird gegen solche Postings gearbeitet

Wir haben nun bei der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) angefragt, was davon zu halten ist. Dem Staatsschutz sind diese Beiträge jedenfalls bekannt und es seien die erforderlichen Schritte eingeleitet worden, heißt es gegenüber 5 Minuten. Relevante Inhalte würden an die entsprechenden Stellen gemeldet, zudem werden strafrechtliche Sachverhalte vom Verfassungsschutz auch umgehend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. „Je nach Medium und Inhalt ist die Löschungsquote höher oder geringer“, erklärt man weiter.

„Herausforderungen im islamistischen Extremismus und Terrorismus besonders groß“

Man würde auch tagtäglich intensiv an der Abwehr von verfassungsgefährdenden Angriffen in unterschiedlichsten Formen arbeiten. „Dabei sind die Herausforderungen im islamistischen Extremismus und Terrorismus besonders groß“, weiß die DSN weiter. Man arbeite jedoch „mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln daran, Gefahren frühzeitig zu erkennen und im Vorfeld möglicher Bedrohungen tätig zu werden“, versichert man. Und abschließend: „Sobald konkrete Bedrohungslagen bekannt werden, setzen der Verfassungsschutz und die Sicherheitsbehörden entsprechende Maßnahmen.“

