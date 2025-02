Medizinischer Notfall über den Wolken: Flugzeug musste in Wien notlanden

Wie die Austrian Wings bekanntgibt, musste in den heutigen frühen Morgenstunden, Freitag 21. Februar 2025, ein Airbus A380 der arabischen Fluglinie Qatar Airways am Flughafen Wien notlanden. Der Grund: ein Passagier klagte über Herzprobleme, es kam zu einem medizinischen Notfall.

Notlandung am Flughafen Wien

Die Maschine hob bereits gestern Abend am Flughafen in Doha ab. Ziel war der Flughafen London Heathrow in Großbritannien. Zirka im Bereich der rumänischen Grenze klagte die Frau laut Informationen der Austrian Wings über erste Beschwerden. Um die Passagierin bestmöglich medizinisch versorgen zu können, peilten die Piloten eine Landung in Österreich an. Am Flughafen Wien wartete bereits ein Notarztteam der Flughafenambulanz sowie die Flughafenfeuerwehr auf das Passagierflugzeug.

Reise nach London fortgesetzt

Nach der Landung wurde die Frau von Sanitätern erstversorgt und aus dem Flugzeug gebracht. Anschließend wurde sie von der Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach rund zwei Stunden konnte die Maschine wieder abheben und ihren Flug nach England fortsetzen.