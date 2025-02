Häftling packt aus: Villach-Attentäter in Einzelzelle

Immer wieder gelingt es Häftlingen in die Justizanstalt Handys zu schmuggeln. Ein Häftling, der seines versteckt in einer Salatlieferung erhalten hat, wie er stolz erklärte, hat auch zu dem derzeit bekanntesten Häftling etwas zu erzählen: „Er wurde in der Nacht eingeliefert und erst mal vom Arzt untersucht. Einer von uns sah ihn kurz nur in Boxershirts bekleidet, weil er offensichtlich sein Gewand zur forensischen Untersuchung abgeben musste.“

„Sie würden ihn erschlagen“

Unter den Mithäftlingen herrsche eine aufgebrachte Stimmung: „Er ist nur sicher in seiner Einzelzelle. Würden sie ihn hier irgendwo erwischen, würden sie ihn erschlagen“, glaubt unser Informant aus der Haftanstalt. Im Hof darf er deshalb nur alleine und streng bewacht von vermummten Beamten spazieren gehen. Die Zelle soll 24 Stunden videoüberwacht und mit Doppeltüre gesichert sein. Als er zu einem Verhör geholt wurde, war er sowohl an Händen als auch an den Beinen gefesselt. „Zum Frühstück bekommt er drei Tage altes Brot“, erzählt er und manchmal „hört man wütende Schreie.“ Wohl ein Gefängnis-Gerücht, wie eine 5 Minuten Rückfrage zeigt.

„Täglich frisches Brot“

Mediensprecher Oberst Harald Streicher stellt hingegen klar: „Es stimmt, dass das Gewand von ihm zurzeit noch forensisch untersucht wird, aber er bekam natürlich sofort eine Anstaltskleidung.“ Und: „Selbstverständlich bekommt er wie alle anderen 300 Insassen eine Häftlingskost und täglich frisches Brot zu Frühstück.“ Als Moslem werde ihm, wie vielen anderen Inhaftierten, Halal-Kost serviert, also frei von Schweinefleisch. Veganer haben es übrigens im Gefängnis schwierig. Vegane Kost, die verlangt wird, würde es in Klagenfurt allerdings nicht geben, die gibt es nur in Wien in der Josefstadt.