Zwischen Schneeresten wachsen in Graz die ersten Frühlingsblumen

In Graz hat es zum Wochenstart noch geschneit, viel davon blieb davon nicht liegen, wie es in der steirischen Landeshauptstadt so oft der Fall ist. Bitterkalte Nächte und eisige Morgen dominierten die Woche, am Tag kam aber auch die Sonne zum Vorschein.

Frühlingsblumen und Schneereste

Spaziert man durch die Stadt, so präsentiert sich Graz je nachdem, wohin man schaut, von seiner winterlichen oder frühlingshaften Seite. Am Schloßberg sprießen bereits seit Anfang Februar die ersten Frühlingsblümchen. Auch im Stadtpark blüht es schon. Nur wenige Meter neben einer durch Blumen „gelb gefärbten“ Wiese liegen noch die Reste des letzten Schneefalls. Überall dort, wo die Sonnenstrahlen die Erde berühren, gibt es ein erstes zartes Frühlingserwachen. Im Schatten jedoch hält sich der Winter.