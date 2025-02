60-Stunden-Wochen: Österreicherin soll 1.200 Überstunden gratis machen

Eine Angestellte aus dem Bezirk Zwettl hat von zu Hause aus für eine ausländische Firma gearbeitet, heißt es in dem Bericht. „Sie kam monatelang auf 60-Stunden-Wochen„, so Thomas Kaindl, Leiter der Abteilung Regionale Aufgaben bei der AK Niederösterreich.

Klage liegt derzeit beim Gericht

Insgesamt seien bei der Niederösterreicherin am Ende rund 1.200 Überstunden angefallen, „die der Arbeitgeber nicht bezahlen wollte“, so Kaindl weiter. Die Angestellte hat sich schließlich an die Arbeiterkammer gewandt, die den offenen Betrag eingeklagt hat. „Die Klage liegt derzeit beim Arbeits- und Sozialgericht“, schildert Kaindl abschließend. Was sich bei der Arbeiterkammer Niederösterreich 2024 noch so getan hat, erfahrt ihr hier.