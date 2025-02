Steirer Paar will sich Traum erfüllen: Mutter verkauft dafür ihr Haus

Ein steirische Paar will sich einen großen Traum erfüllen und eine Strandbar in Thailand eröffnen

Patrick und seine Frau Carina aus Bruck an der Mur kehren der Kälte in der Steiermark den Rücken. Sie zieht es in das warme Südostasien, wo sie ihren großen Traum wollen: eine Strandbar in Thailand zu eröffnen. Gesagt, getan. Die beiden packen ihre Koffer und starten in Richtung „Auswanderer“-Abenteuer.

Mutter verkauft ihr Haus, um Sohn zu unterstützen

In der 2. Folge am Sonntag packen die Steirer ein für alle Mal ihre Sachen. Mutter Heidi geht es bereits besser und sie trennt sich von ihrem Elternhaus, in dem sie bereits geboren wurde. Sie finanziert nämlich zu einem großen Teil die Auswanderung ihres Sohnes mit. Und dafür hat sie ihr Haus verkauft. Und dann ist es soweit: Der große Abreisetag ist gekommen. Die Verabschiedung am Flughafen Wien Schwechat ist emotional – vor allem Carinas Tochter fällt der Abschied schwer.

©PULS 4 Für das Steirer Paar geht es nach Thailand. ©PULS 4 Der Abschied von der Familie fällt schwer.

Steirisches Paar steht vor großer Herausforderung

Und auch in Thailand geht es gleich aufregend weiter: Denn bevor sie so richtig durchstarten können, brauchen sie noch einen thailändischen Partner. Denn als Ausländer dürfen sie kein Grundstück pachten. Kann Thailänder Jo dabei helfen ihren Traum zu erfüllen? Patrick ist sich zumindest sicher ihrem Traum ein Stückchen näher zu kommen: „Ja die Träume werden wahr, da Jo und ich haben schon ewig geredet von unserer Bar und jetzt geht´s los!“

©PULS 4 Kann das Paar aus der Steiermark den großen Traum in Thailand wahr werden lassen?

„Die Auswanderer“ Am Sonntag, den 23. Februar 2025 gibt es um 20.15 Uhr eine neue Folge von die „Die Auswanderer“ auf PULS 4 und JOYN zu sehen. Außerdem mit dabei sind neben dem Steirer Paar die Niederösterreichische Familie Wachter, die bereits erfolgreich nach Florida ausgewandert ist und Liz aus Wien, die sich ihren Weg zu ihrer Traumdestination Dubai ebnet.