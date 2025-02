Bussard aus Auto erschossen: Polizei sucht jetzt Unbekannten

Veröffentlicht am 21. Februar 2025, 19:47 / ©BMI / Egon Weissheimer

Gegen 14.40 Uhr konnte am Freitag, 21. Februar 2025, eine 54-jährige Kärntnerin beobachten, wie ein derzeit noch unbekannter Mann seinen weißen BMW X3 auf der Auffahrt zur B106 südlich der Bundesstraße in Obervellach (Bezirk Spittal an der Drau) anhielt. Plötzlich habe er auf einen Bussard, der auf einem Hinweisschild saß, geschossen und diesen auch erlegt, berichtet nun die Polizei.

Polizei bittet nun um Tipps aus der Bevölkerung

Nach der Tat fuhr der Unbekannte weg, die Zeugin brachte den erlegten Vogel zur Polizeiinspektion und erstattete dort Anzeige. Die Beamten suchen nun nach dem Mann und bitten dabei auch um Hilfe aus der Bevölkerung: „Personen, die Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben oder Angaben zum Fahrzeug oder dessen Lenker machen können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Obervellach unter der Telefonnummer 059 133 2232 zu melden.“