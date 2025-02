Ziehharmonikas ergaunert und verscherbelt: Betrüger wandert in den Knast

Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf in Oberösterreich wird beschuldigt, im Oktober und November 2024 auf einer Online-Verkaufsplattform Küchengeräte und Ziehharmonikas zu haben. Gute Absichten hatte er allerdings nicht – wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Betrüger, der laut Polizei zumindest sieben Opfer in ganz Österreich schädigte.

Ziehharmonikas ergaunert und in Wien verkauft

Zudem mietete er von verschiedenen Musikinstrumentenhändlern in Österreich und Deutschland Ziehharmonikas und verkaufte diese umgehend ebenfalls über die Plattform bzw. verpfändete sie mit gefälschten Rechnungen in Pfandhäusern in Wien. Eine Ziehharmonika konnte von der Wiener Polizei in einem Pfandhaus sichergestellt werden. Seine Identität gab er nicht immer preis, oftmals tanzte er mit gefälschten Ausweisen an.

Instrument im Müllraum gefunden – Oberösterreicher wandert jetzt ins Gefängnis

„Polizisten aus Windischgarsten in Oberösterreich konnten bei einer freiwilligen Nachschau eine Ziehharmonika in einem Müllraum in einem Hotel sicherstellen und den rechtmäßigen Besitzern wieder ausfolgen“, geben die Beamten aus Oberösterreich bekannt. Der einschlägig vorbestrafte 26-Jährige wurde wegen der ersten zehn Tathandlungen am 20. Jänner 2025 zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren unbedingt verurteilt.