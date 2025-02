Wetter am Samstag: Wiener starten mit viel Sonne ins Wochenende

Mit viel Sonnenschein geht es in Wien am Samstag durch den Tag. Einzig dünne, hohe Wolkenfasern zeigen sich ab und zu am Himmel. „Der Wind bläst unangenehm kalt und lebhaft aus Südost“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Die Frühtemperaturen liegen bei um die minus 2 Grad. Im Laufe des Tages gehen sich bis zu plus 6 Grad aus.