Sonne-Wolken-Mix: So starten die Österreicher in den Samstag

Vor allem im Westen Österreichs ziehen am Samstag immer wieder hohe und mittelhohe Wolkenfelder auf, zwischenzeitlich kommt jedoch die Sonne durch. Regen bleibt zum Wochenendbeginn allerdings nur die Ausnahme.

Vereinzelt strahlend blauer Himmel

„Nach Osten zu ist es gering bewölkt, phasenweise wolkenlos, morgendliche Nebel lösen sich ebenfalls rasch auf. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten unangenehm kalt und lebhaft, aus Ost bis Süd“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 7 und plus 3 Grad. Am Nachmittag bewegen sich die Temperaturen zwischen plus 2 und warmen plus 13 Grad. Am wärmsten wird es am Samstag in Österreich wieder im Westen.