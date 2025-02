Kosmisches Spektakel: Alle Planeten am Himmel zu sehen

In den nächsten Nächten können Österreicher zu Zeugen eines ganz besonderen Naturspektakels werden – einer Planetenparade. Alle sieben weiteren Planeten unserer Sonnensystems sollen von der Erde gleichzeitig und nahe beieinander am Himmel zu sehen sein.

Was ist eine Planetenparade? Der Begriff „Planetenparade“ umschreibt das Phänomen, wenn mehrere Planeten in einer Nacht am Himmel zu sehen sind.

Kurz nach Sonnenuntergang

Merkur, Mars, Venus, Saturn, Jupiter, Neptun und Uranus könnten in den nächsten Tagen kurz nach Sonnenuntergang alle auf einmal am Himmelszelt zu sehen sein. Schon seit Anfang des Jahres sind vier Platen (Mars, Jupiter, Venus und Saturn) in der Planetenparade sichtbar. Etwas später haben sich dann Neptun und Uranus dazu gesellt, um mit den anderen vier Himmelskörpern in einer Reihe stehen. Nicht alle Planeten sind gleich gut zu sehen, sie „lösen“ einander ab.

Alle sieben Planeten „tanzen“ in einer Reihe

In den kommenden Nächten sollen aber mit etwas Glück alle sieben Planeten sichtbar sein, wenn man weiß, wo sie zu finden sind. Besonders günstig sollen die Bedingungen für dieses Phänomen am Dienstag stehen. Mars, Jupiter, Merkur und Venus sind aktuell mit freiem Auge sichtbar. Um Saturn, Neptun und Uranus zu erblicken, benötigt man ein technisches Hilfsmittel wie ein Fernrohr oder ein Teleskop.