Mit diesem Wetter startet Kärnten in das Wochenende

Bis Mittag wolkenlos, danach in Oberkärnten bewölkt. So zeigt sich das Wetter hierzulande.

Veröffentlicht am 21. Februar 2025, 21:26

Bis gegen Mittag wird auch am Samstag noch überall in Kärnten die Sonne scheinen. „Dann tauchen speziell in Oberkärnten ausgedehnte Wolkenfelder auf. Nach Osten zu gibt es hingegen weiterhin ungetrübten Sonnenschein“, erklären die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Die Temperaturen erreichen nach einem frostigen Morgen bis zu zehn Grad.