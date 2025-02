3-Haubenkoch eröffnet in der Südsteiermark

Es wird ein Hauben gekröntes Pop-up in der Buschenschank von Spitzenwinzer Harti Aubell, wenn Johann Schmuck aus seinem „Terra in der Mühle Stainz“ für zwei Wochen (12. bis 22. März) in die Südsteiermark in den Rebenhof zieht. Im Gepäck hat Schmuck sein Team mit Küchenchef Max Grandtner sowie Sommelier Joachim Retz und ein spezielles, auf die Location abgestimmtes Menü. „Wir werden die Gäste mit einem eigens kreierten Sharing-Menü begeistern – einmal für den kleinen Hunger und einmal für den normalen Hunger. Dazu passend die Weine unseres Winzerfreundes“, verrät der vielfach ausgezeichnete Koch (unter anderem 3 Hauben Gault&Millau, 3 Gabeln Falstaff, Top-50 im Schlemmer Atlas). An den Öffnungstagen – immer von Mittwoch bis Sonntag – wird bereits ab 13 Uhr aufgekocht. Als Highlight steigt am 22. März im Rebenhof der Wösch-Ball, ebenfalls mit dem Terra-Team als kulinarischem Hauptact.

Wie das Projekt entstand

„Die Weine von Harti Aubell zählen zu den besten in Österreich und wir schenken diese im Terra immer wieder in unseren Weinbegleitungen aus. So ist eine Freundschaft zum Winzer entstanden, die uns begeisterte, nun auch einmal ein gemeinsames Projekt zu starten“, sagt Schmuck. Während des Gastspiels im Rebenhof bleibt sein Restaurant in Stainz übrigens geschlossen. Auch Aubell freut sich über das Gastspiel seiner Freunde: „An der Weinstraße brauchen wir abseits von den Tourismus-Spitzenzeiten genau eine solche Belebung mit jungen und frischen Angeboten sowohl an die Einheimischen als auch an Besucherinnen und Besucher.“ Wie Schmuck so kann auch Aubell auf ein Fanpublikum aus ganz Österreich zählen. Mit dem Terra-Pop-up am Rebenhof soll dieses nun auch im März in die Südsteiermark gelockt werden.

Im Terra gibt es auch alle Gerichte à la carte

„In der Gastronomie sind wir gefordert, unseren Gästen immer wieder neue Ideen aufzutischen. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen das Entertainment suchen. Auf dieses Bedürfnis müssen wir als Gastronomen kreativ und flexibel reagieren“, sagt Johann Schmuck, der nun bereits seit zehn Jahren als Unternehmer erfolgreich immer wieder erfolgreich Projekte hochzieht. Neben seinem Restaurant in Stainz betreibt der 3-Haubenkoch eine Bar und veranstaltet mit „Feeling of Wine“ im Schloss Stainz auch die größte Weinparty der Steiermark. Mit seinem Winzerfreund Aubell teilt Schmuck die Leidenschaft für Kulinarik in höchster Qualität, aber ohne großen Hürden. Aus diesem Grund gibt es im Terra – für ein 3-Hauben-Restaurant noch immer ungewöhnlich – nicht nur das Menü, sondern alle Gerichte auch à la carte – und das zu Mittag und auch am Abend. Schmuck: „Die Zeit der Bevormundung der Gäste ist vorbei. Sie wollen einfach nur genießen und einen ehrlichen Zugang zu Qualität und authentischer Gastronomie.“