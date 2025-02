Unfall auf B82 fordert zwei Verletzte

Bezirk St. Veit an der Glan

Bei einem Unfall auf der B82 auf Höhe Launsdorf (Gemeinde St. Georgen am Längsee, Bezirk St. Veit an der Glan) wurden am heutigen Freitag, 21. Februar 2025, zwei Personen verletzt. Die beiden wurden von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen geborgen und dem Rettungsdienst übergeben. Wie es zu dem Unfall zwischen zwei Autos gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Im Einsatz standen die Feuerwehren Launsdorf und Thalsdorf sowie das Rote Kreuz und die Streifen der Polizei.