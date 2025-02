Führerschein weg: Alkofahrt mit Sohn (7) endet in Unfall

Veröffentlicht am 21. Februar 2025, 22:06 / ©5 Minuten

Im Freilandgebiet von Irschen (Bezirk Spittal) hat sich Freitagabend, am 21. Februar 2025 gegen 18.35 Uhr, auf der B100 ein Unfall ereignet. Ein Autofahrer ist aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen, entlang der Straßenböschung geschlittert und in weiterer Folge gegen geschlägerte Holzstämme gekracht.

Fahrer und Sohn blieben unverletzt

Während am Auto Totalschaden entstand, blieben sowohl der 36-jährige Fahrer als auch sein am Beifahrersitz sitzender siebenjähriger Sohn unverletzt. Ein Alkotest beim Lenker verlief positiv, ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Er wird zudem mehrfach angezeigt, wie die Polizei berichtet.