SK Rapid II vs. Sturm II: Start in die Frühjahrssaison

Aktuell rangieren die Hütteldorfer mit 27 Zählern auf Platz fünf der Tabelle und damit deutlich vor den jungen Grazern. Das Hinspiel im Allianz Stadion vergangenen August endete mit einem 4:2-Erfolg für Grün-Weiß, bei dem Niki Wurmbrand gleich drei Treffer beisteuerte. Zudem gab es einige Winterabgänge bei Rapid II zu verzeichnen: Liga-Toptorschütze und Kapitän Tobias Hedl wechselte leihweise bis Sommer nach Belgien zu Zulte Waregem in die zweithöchste Spielklasse, Mouhamed Gueye zog es ebenfalls ins gleiche Land. Er schnürt seine Fußballschuhe aber zukünftig für KV Kortrijk, die in der ersten belgischen Liga beheimatet sind.

„Die Vorfreude ist groß“

Auf der Zugangsseite hingegen wurde Rückkehrer Tobias Knoflach bis Sommer verpflichtet, der das Torhütergespann verstärkt. Auch aufgrund von diesen personellen Veränderungen darf man gespannt sein, wie Rapid II am Samstag in die Frühjahrsmeisterschaft startet. „Nach einer intensiven Vorbereitungsphase steht nun das erste Ligaspiel an. Die Vorfreude innerhalb der Mannschaft ist groß und die Stimmung im Team ist hervorragend. In den vergangenen Wochen konnten zahlreiche Themen gezielt erarbeitet und optimiert werden. Sowohl im Trainingslager als auch im Trainingszentrum herrschten ideale Bedingungen, um die Mannschaft bestmöglich auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten. Nun liegt der Fokus darauf, das Team auf die Meisterschaft einzustimmen und die Vorfreude auf den Platz zu bringen“, sagt Rapid II-Cheftrainer Jürgen Kerber.