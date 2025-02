Streit in Lokal eskalierte: Mann verlor mehrere Zähne

In der Nacht auf Samstag, 22. Februar, verpasste ein 64-jähriger Österreicher einem 56-jährigen Österreicher in einem WC eines Lokales in Innsbruck einen Schlag in den Magenbereich. Unmittelbar darauf folgend versetzte der Betroffene dem Angreifer einen Faustschlag ins Gesicht. Dabei verlor der 64-jährige mehrere Zähne. Er wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Der 56-Jährige blieb unverletzt. Der Grund für die Auseinandersetzung ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Nach Abschluss dieser folgen Anzeigen an die zuständigen Behörden.