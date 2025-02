Großeinsatz in Feldkirch: Zwölf Verletzte nach Wohnungsbrand

Am Freitagabend, den 21. Februar 2025, brach in einer Erdgeschosswohnung einer Mehrparteienanlage in der Wichnergasse in Feldkirch ein Brand aus. Zwei Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs in der Wohnung. Dichte Rauchschwaden breiteten sich rasch im Gebäude aus, sodass mehrere Bewohner in den oberen Stockwerken eingeschlossen wurden. Nachbarn bemerkten das Feuer und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte.

Feuerwehr rettet Bewohner über Drehleiter

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften vor Ort und begann sofort mit der Brandbekämpfung. Während einige Einsatzkräfte die Flammen von innen unter Atemschutz bekämpften, wurden parallel dazu Personen aus den oberen Stockwerken mithilfe der Drehleiter gerettet. Mindestens sieben Bewohner konnten nur auf diesem Weg aus dem verrauchten Gebäude geholt werden. Gegen 21.25 Uhr gab die Feuerwehr schließlich „Brand aus“.

Zwölf Verletzte, Gebäude unbewohnbar

Durch das Feuer wurden insgesamt zwölf Menschen verletzt. Sie wurden mit unbestimmten Verletzungen in die Krankenhäuser Feldkirch, Dornbirn und Hohenems gebracht. Das betroffene Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Für die Bewohner wurden Notunterkünfte organisiert.

Umfangreicher Einsatz von Feuerwehr und Rettung

Die Löscharbeiten und Rettungsmaßnahmen wurden von einem großen Aufgebot an Einsatzkräften durchgeführt. Insgesamt waren 185 Feuerwehrleute aus Feldkirch Stadt, Tosters, Nofels, Altenstadt, Tisis, Götzis und Hohenems mit 25 Fahrzeugen im Einsatz. Seitens der Rettung standen 71 Sanitäter, zwei Notärzte und der Katastrophenzug bereit. Auch die Polizei war mit 13 Streifen vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch im Gange.