Nach Tragödie: Mehrheit jetzt für Verbot

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 07:25 / ©antonbe auf Pixabay

Das Attentat in Villach hat eine hitzige Debatte über die Rolle sozialer Netzwerke bei der Verbreitung extremistischer Inhalte entfacht. Der Attentäter Ahmad G. soll sich innerhalb weniger Monate online radikalisiert haben – mit TikTok als einem seiner Hauptkanäle. Dort stieß er auf Inhalte, die Gewalt gegen Ungläubige rechtfertigen und den Bau von Sprengsätzen erklären. Mehr dazu hier: Bluttat in Villach: Augenzeugen berichten von Messerstecherei. Ein Video auf TikTok zeigt eine islamische Hymne, während im Hintergrund religiöse Texte erscheinen, die die Tötung von „Ungläubigen“ legitimieren. Solche Inhalte verbreiten sich über Algorithmen, die Nutzer in immer radikalere Strömungen lenken können.

Bist du für ein Verbot auf TikTok? Ja! Nein! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Mehrheit für ein TikTok-Verbot

Eine aktuelle Umfrage von 5 Minuten mit fast 5.000 Teilnehmern zeigt: 59 Prozent der Befragten sprechen sich für ein generelles Verbot von TikTok aus. Kritiker der Plattform argumentieren, dass TikTok nicht genug gegen extremistische Inhalte unternimmt und so zur Radikalisierung beiträgt. Für Noch-Minister Werner Kogler (Grüne) ist TikTok daher ein „zentraler Hebel“ im Kampf gegen Extremismus. Er fordert, dass die EU-Kommission härtere Sanktionen gegen soziale Netzwerke verhängt, die schädliche Inhalte nicht effektiv unterbinden. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Auch er sieht die strenge Regulierung von sozialen Medien als dringende Aufgabe der EU. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Plattformen wie TikTok, Facebook, Instagram, YouTube und andere ungehindert radikalisierende Inhalte verbreiten. Die EU muss unverzüglich gesetzliche Maßnahmen ergreifen, die Social-Media-Konzerne verpflichten, demokratiefeindliche und extremistische Inhalte aktiv herauszufiltern, zu unterbinden und ihre algorithmische Verbreitung zu stoppen.“

©5 Minuten Auf der 5 Minuten Instagram Seite stimmten fast 5000 Personen bezüglich TikTok Verbot ab. Mehr als die Hälfte wäre dafür.

Strategien gegen Radikalisierung im Netz

Experten sind sich einig: Ein Verbot allein wird Radikalisierung nicht stoppen. Vielmehr brauche es umfassende Strategien:

Strengere Regulierung: Plattformen müssen verpflichtet werden, radikale Inhalte schneller zu löschen.

Plattformen müssen verpflichtet werden, radikale Inhalte schneller zu löschen. Medienkompetenz: Junge Menschen sollten früh lernen, problematische Inhalte zu erkennen.

Junge Menschen sollten früh lernen, problematische Inhalte zu erkennen. Prävention und Deradikalisierung: Spezialisierte Programme können helfen, gefährdete Personen von extremistischem Gedankengut abzubringen.

Die EU-Digitalgesetze (DSA) schreiben bereits Maßnahmen gegen schädliche Inhalte vor, doch bisher wurden kaum Sanktionen verhängt. Ob das Attentat in Villach hier ein Umdenken bewirken wird, bleibt abzuwarten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2025 um 07:43 Uhr aktualisiert