Von Flammen eingeschlossen: Frau aus brennender Wohnung gerettet

Die Bewohnerin konnte von der Berufsfeuerwehr aus der Brandwohnung über das Treppenhaus gerettet und zur weiteren medizinischen Betreuung an das Roten Kreuz übergeben werden.

Die Bewohnerin konnte von der Berufsfeuerwehr aus der Brandwohnung über das Treppenhaus gerettet und zur weiteren medizinischen Betreuung an das Roten Kreuz übergeben werden.

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 07:32 / ©BF-Graz

Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Graz wurde die Einsatzkräfte von Passanten eingewiesen und darüber informiert, dass sich noch eine Person in der Brandwohnung aufhält. Umgehend wurde ein C-Rohr unter schweren Atemschutz in das 2. Obergeschoss vorgetragen und mit der Brandbekämpfung bzw. Menschenrettung begonnen. Parallel dazu wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, wodurch sofortiger Kontakt zur eingeschlossenen Person hergestellt und diese betreut werden konnte.

Feuerwehr rettet Bewohnerin aus brennender Wohnung

Durch die brandschutztechnische Ausstattung und dem Einsatz eines Hochleistungslüfters konnte das Treppenhaus Rauchfrei gehalten werden. Der Brand konnte in weiterer Folge von der Berufsfeuerwehr Graz rasch gelöscht werden, wodurch eine weitere Brandausbreitung auf die gesamte Wohnung verhindert werden konnte. Die Bewohnerin konnte von der Berufsfeuerwehr aus der Brandwohnung über das Treppenhaus gerettet und zur weiteren medizinischen Betreuung an das Roten Kreuz übergeben werden.

Brandursache wird ermittelt

Der toxische Brandrauch wurde durch Einsatz eines Hochleistungslüfters aus der Wohnung entfernt. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Nachlösch-, Lüftungs- und Sicherungsarbeiten an die Polizei übergeben. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit 6 Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2025 um 08:12 Uhr aktualisiert