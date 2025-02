140 km/h in 30er-Zone: 19-Jährigem wird Auto abgenommen

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 08:44 / ©APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK

Kurz vor Mitternacht am 21. Februar wollte die Polizei im Schärdinger Stadtgebiet einen 19-jährigen Autofahrer kontrollieren. Doch anstatt anzuhalten, trat der junge Mann aufs Gas und fuhr mit seinem leistungsstarken Wagen in Richtung Schardenberg davon. Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf, musste jedoch feststellen, dass der Fahrer bereits im Ortsgebiet die erlaubte Geschwindigkeit um mehr als 100 km/h überschritt. Fünf weitere Streifenfahrzeuge schlossen sich der Fahndung an, die sich zwischenzeitlich sogar auf deutsches Staatsgebiet ausweitete.

Verfolgung abgebrochen – Fahrer trotzdem gestellt

Zurück in Österreich mussten die Beamten die riskante Jagd vorerst abbrechen, um keine Unbeteiligten zu gefährden. Allerdings war das Kennzeichen des Fluchtwagens bekannt, sodass die Polizei die Wohnadresse des 19-Jährigen ansteuerte. Dort entdeckten sie das Fahrzeug in der Einfahrt und trafen auch den Fahrer an. Aufgrund seines Zustands vermuteten die Beamten eine Drogenbeeinträchtigung. Diese wurde bei einer ärztlichen Untersuchung bestätigt.

Führerschein weg, Auto beschlagnahmt

Die Konsequenzen für den jungen Fahrer waren gravierend. Sein Führerschein wurde ihm sofort entzogen und das Auto nahm die Polizei vorläufig in Verwahrung. Besonders drastisch: Während der Flucht war er mit 140 km/h in einer 30er-Zone unterwegs – eine extreme Überschreitung, die für ihn zahlreiche Anzeigen nach sich zieht.

Polizei zieht weitere Drogenlenker aus dem Verkehr

Die Verkehrskontrollen an diesem Abend führten zu weiteren Anzeigen. Neben dem flüchtigen Raser erwischten die Beamten vier Fahrer unter Drogeneinfluss und einen Alkolenker. Zudem mussten vier Fahrzeugbesitzern die Kennzeichen abgenommen werden, da ihre Autos nicht verkehrssicher waren. Zahlreiche weitere Verkehrsdelikte wurden ebenfalls zur Anzeige gebracht.