EC-KAC startet mit erster Mädchen Nachwuchsmannschaft

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 09:00 / ©Ricardo Gomes

Die Idee, ein eigenes Nachwuchsteam für Mädchen ins Leben zu rufen, entstand durch die immer größer werdende Zahl von interessierten Spielerinnen, die durch die Damen-Mannschaften des Vereins – DEBL und DEBL 2 – auf den EC-KAC aufmerksam wurden. „Immer mehr junge Mädels kamen auf uns zu und bekundeten ihr Interesse, bei den KAC-Damen mitzumachen“, erklärt Christina Krobath. Das war der Moment, in dem klar wurde: Es braucht eine Plattform, die jungen Mädchen die Möglichkeit gibt, im Eishockey zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.

Nachfrage wächst ständig

Beim ersten Training waren dann auf Anhieb 15 Mädels mit dabei. Mittlerweile hat die Mannschaft 25 Mädchen, die sich für den Nachwuchsbereich des Vereins angemeldet haben. Darunter auch eine Torfrau. Die Nachfrage wächst ständig, immer wieder kommen neue Mädels zu unseren Schnuppertrainings. Der gesamte EC-KAC inklusive des Nachwuchses zählt derzeit rund 85 aktive Sportlerinnen.

Trainingsangebot soll ausgebaut werden

Zurzeit wird die Nachwuchsmannschaft einmal pro Woche von Kurt Koschat, einem A-Lizenz-Trainer trainiert. Doch aufgrund der hohen Motivation und des wachsenden Interesses soll das Trainingsangebot in der kommenden Saison ausgebaut werden. Das Ziel ist es, den Mädchen noch mehr Möglichkeiten zu bieten, ihre Fähigkeiten zu verbessern und das Team weiter zusammenzuwachsen.

Große Zukunftspläne

Derzeit nimmt das Mädchenteam noch nicht an Ligaspielen teil, da es erst im Januar 2025 gegründet wurde. Doch die Verantwortlichen haben große Pläne für die Zukunft: In der kommenden Saison soll das Team erstmals in einer Liga spielen und erste Erfahrungen sammeln.

„Frauensport muss sichtbarer werden“

Für den EC-KAC und alle Beteiligten ist diese Entwicklung von großer Bedeutung für den Mädchen- und Frauensport in Kärnten. „Frauensport muss grundsätzlich sichtbarer werden. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg“, so Krobath. „Wir spielen aktuell in der höchsten österreichischen Liga (DEBL) und der DEBL 2, und mit unserem eigenen Nachwuchs wollen wir das Fundament für die Zukunft legen.“