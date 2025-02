Alpen Combat: Villacher Rocco holte sich dritten Staatsmeistertitel 

Der Villacher Rocco Montana konnte sich vergangenen Samstag beim ersten Alpen Combat in Innsbruck seinen dritten Staatsmeistertitel holen.

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 09:01 / ©Facebook: Rocco Montana

Die Leitgebhalle in Innsbruck war der Schauplatz für dieses Event, das sowohl für Sportfans als auch für die Teilnehmer selbst zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde. Organisiert wurde der Wettbewerb vom MMA IBK und dem Team von INNFERNO MMA. Besonders für junge Talente und Nachwuchskämpfer war der Alpen Combat eine gute Gelegenheit, sich zu beweisen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

„Respekt an meine Gegner“

Mit den Kämpfen in K1 Kickboxen (ASKÖ) und der AUTMMAF Staatsmeisterschaft im Mixed Martial Arts (MMA) waren die Teilnehmer gefordert, ihr Können auf höchstem Niveau zu zeigen. Ein Highlight des Abends war der Kampf im MMA -93kg-Gewicht, bei dem Rocco Montana aus Villach seinen dritten Staatsmeistertitel in dieser Gewichtsklasse erringen konnte. Montana, der sich als wahrer Kämpfer erwies, teilte seine Freude über den Sieg auf Facebook: „Ich hab es geschafft, meinen dritten Staatsmeistertitel zu erkämpfen! Es war ein harter Kampf, Respekt an meinen Gegner.“