Frontalkollision: 54-Jähriger schwer verletzt nach Unfall mit Alko-Lenker

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 09:31 / ©KK

Am Freitagabend, den 21. Februar 2025, ereignete sich im Gemeindegebiet von Kleinraming ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr mit seinem Auto auf der Ramingtalstraße in Richtung Maria Neustift. Auf der gegenüberliegenden Fahrbahn kam ihm ein 54-jähriger Fahrer aus dem Bezirk Amstetten entgegen. Aus noch ungeklärten Gründen geriet der 30-Jährige auf die linke Fahrspur, was zu einer heftigen Frontalkollision der beiden Fahrzeuge führte.

Feuerwehr rettet eingeklemmten Fahrer

Nach dem Zusammenstoß war der Fahrer des E-Autos, der 54-Jährige, so stark im Fahrzeug eingeklemmt, dass er sich nicht selbst befreien konnte. Die Feuerwehr wurde alarmiert und konnte den schwer verletzten Mann aus dem deformierten Auto befreien. Er ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht, um dort behandelt zu werden.

Alkohol am Steuer

Der 30-jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Kepler Uniklinikum Linz eingeliefert. Bei der medizinischen Untersuchung stellte sich heraus, dass der Mann mit 1,12 Promille alkoholisiert war. Ein Alkotest bestätigte die Alkoholisierung, weshalb ihm sofort der Führerschein entzogen wurde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2025 um 11:38 Uhr aktualisiert