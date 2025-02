Innovative Produkte und Lösungen: 36. Häuslbauermesse findet statt

Dieses Wochenende findet mit 400 Ausstellern aus acht Nationen die 36. Häuslbauermesse in Klagenfurt statt. Für den Bürgermeister Christian Scheider ist es die "wichtisgte Messe".

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 09:38 / ©StadtKommunikation / Zechner

400 Aussteller aus acht Nationen präsentieren auf einer beeindruckenden Fläche von 30.000 Quadratmeter ein vielfältiges Spektrum an innovativen Produkten, Dienstleistungen und Lösungen aus der Bau- und Immobilienbranche. Wie das wachsende Interesse der letzten Jahre zeigt, liegt der Fokus vor allem auf der Sanierung. Ein Highlight ist die „lebende Baustelle“.

Die „lebende Baustelle“

Talentierte Dachdecker-, Maurer-, Spengler-, Glaser- und Zimmererlehrlinge aus ganz Kärnten verwandeln das Messe-Foyer der Häuslbauermesse in eine „Lebende Baustelle“. In nur drei Tagen entsteht dort ein komplettes Gartenhaus mit eleganter Glasdusche. Gemeinsam mit ihren Lehrherren setzen sie Mauern, Dächer und Glasflächen präzise um und verarbeiten verschiedenste Materialien wie Holz, Glas, Ziegel und Metall.

„Wichtigste Messe“

„Die Klagenfurter Häuslbauermesse ist die wichtigste Messe, die die Kärntner Messen im Jahr durchführen. Sie zeichnet sich durch höchste Qualität und Professionalität aus und ist weithin als kompetente Informationsplattform für die Bereiche Bauen, Renovieren, Energiesparen und Finanzieren bekannt. Ich wünsche allen Ausstellerinnen und Ausstellern eine erfolgreiche Messe und gute Geschäfte“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Immobilienmesse Alpen-Adria findet zum zweiten Mal statt

Die Häuslbauermesse ist die Plattform, um mit Experten aus unterschiedlichsten Bereichen in Gespräche zu kommen und wertvolle Informationen aus erster Hand zu erhalten. Im Zuge der Häuslbauermesse findet heuer zum zweiten Mal die Immobilienmesse Alpen-Adria in der Halle 5 statt. Sie bietet den Besuchern die ideale Plattform, um sich umfassend über den Immobilienerwerb im Alpen-Adria-Raum zu informieren.

Podiumsdiskussion „Leistbares Wohnen“ findet am Sonntag statt

Am Sonntag, 23. Februar 2025, gibt es um 13 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema „Leistbares Wohnen: Utopie oder realistisches Ziel für Kärnten?“ in der Raiffeisenlounge (Halle 1). Einen ausführlichen Programmüberblick findet man hier. Anzumerken ist außerdem, dass dies die erste Messe ist, bei der das Hundeverbot erstmalig in Kraft tritt.