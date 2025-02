Toter Wolf in Tirol hatte Wunde am Körper: Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen zu dem toten Wolf in Tirol dauern an: Das Tier wird derzeit von Experten untersucht.

Im Tiroler Stubaital wurde am Donnerstag, den 20. Februar 2025, ein toter Wolf gefunden, der eine auffällige Wunde am Körper hatte. Noch ist unklar, ob diese von einer Schusswaffe stammt, erklärte ein Polizeisprecher am Samstag zur APA. Es gebe einen Verdacht, dass das Tier erschossen worden sein könnte, jedoch müsse man in alle Richtungen ermitteln und die entsprechenden Untersuchungsergebnisse abwarten.

Keine Freigabe zum Abschuss in diesem Gebiet

Die Entdeckung des toten Wolfs erfolgte in einem Waldgebiet von Neustift. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine gültige Maßnahmenverordnung, die den Abschuss eines Wolfs in diesem Gebiet gestattet hätte. Ebenso waren keine aktuellen Sichtungen von Wölfen bekannt, die die Ermittler in diese Richtung lenken könnten. Der Kadaver des Tieres wurde zur Österreichischen Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) gebracht, wo eine Obduktion vorgenommen wurde. Zusätzlich wurden DNA-Proben an die Veterinärmedizinische Universität Wien geschickt, um mehr über den Tod des Tieres herauszufinden.

Ergebnisse werden erwartet

Die pathologische Untersuchung soll bereits in der nächsten Woche erste Ergebnisse liefern. Auch die DNA-Analyse wird voraussichtlich in den nächsten 14 Tagen abgeschlossen sein. Die Ermittler hoffen, dadurch mehr Klarheit über die Todesursache des Tieres zu erhalten. Der Fall erinnert an einen Vorfall aus dem Sommer 2019, als ein illegal erschossener Wolf in Sellrain (Bezirk Innsbruck-Land) entdeckt wurde, dessen Kopf abgetrennt war. Auch damals gab es keine klaren Hinweise auf den Täter.

Legale Abschüsse unter bestimmten Bedingungen

Das Land Tirol weist darauf hin, dass Wölfe unter bestimmten Voraussetzungen rechtmäßig erlegt werden dürfen. In den vergangenen Jahren gab es mehrere Maßnahmenverordnungen, die es ermöglichten, sogenannte „Risikotiere“ zu erlegen. Im Jahr 2023 wurden von der Landesregierung 14 solcher Verordnungen verabschiedet und zwei Tiere wurden daraufhin erschossen. Auch heuer wurde ein Wolf in Osttirol erlegt. (APA/red. 22. 2. 2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2025 um 09:43 Uhr aktualisiert