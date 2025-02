Mordversuch in Innsbruck: Frau sticht mit Küchenmesser auf Partner ein

In einer Wohnung in Innsbruck kam es am Mittwochabend, den 19. Februar 2025, zu einem heftigen Vorfall. Zunächst geriet ein 34-jähriger Serbe in einen verbalen Streit mit seiner Lebensgefährtin. Dieser entwickelte sich schnell zu einer tätlichen Auseinandersetzung, die in einer brutalen Attacke endete.

Streit endet mit Messerstich, Frau in Haft

Die 30-jährige Österreicherin griff zu einem Küchenmesser und versetzte ihrem Partner einen Stich in den Rücken. Der Mann erlitt eine mittelschwere Verletzung. Nach dem Angriff wurde der 34-Jährige durch die Rettungskräfte versorgt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Innsbruck gebracht. Eine erste Befragung durch die Polizei folgte vor Ort, um den Ablauf des Vorfalls zu klären. Die Polizei nahm die Frau noch am selben Abend fest.