Cool: ASKÖ Bodensdorf veranstaltet BVB-Fußballcamp

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 10:32 / ©ASKÖ Bodensdorf/BVB

Das Camp richtet sich an Nachwuchsspieler, die ihre technischen Fertigkeiten und ihren Teamgeist auf die nächste Stufe heben möchten. Unter der Leitung von BVB-Trainerteam werden die Teilnehmer in verschiedenen Trainingseinheiten an ihre fußballerischen Grenzen geführt.

Werte des Sports näherbringen

Mit dem Fußballcamp setzt der ASKÖ Bodensdorf einmal mehr auf die langfristige Förderung des Nachwuchses. „Die Zusammenarbeit mit Borussia Dortmund bietet unseren jungen Spielern eine einmalige Gelegenheit, von einem der bekanntesten Fußballvereine der Welt zu lernen“, erklärt ein Sprecher des Vereins. „Wir möchten den Kindern nicht nur fußballerische Fähigkeiten vermitteln, sondern ihnen auch die Werte des Sports näherbringen.“