Zu Fasching verkleidet am Steuer? Was erlaubt ist und was nicht

Veröffentlicht am 22. Februar 2025

In den kommenden Wochen finden wieder zahlreiche Faschingsumzüge statt, bei denen Feiernde oft verkleidet unterwegs sind. Wer mit dem Auto zu den Veranstaltungen fährt, sollte jedoch darauf achten, dass das Kostüm die Fahrsicherheit nicht beeinträchtigt. Vor allem große Masken, Perücken oder aufwendige Verkleidungen können die Rundumsicht einschränken. Auch Beweglichkeit und Fußfreiheit dürfen nicht beeinträchtigt sein. „Keinesfalls darf sich etwas im Pedal verhängen und die Rundumsicht muss jederzeit uneingeschränkt möglich sein“, betont ARBÖ-Experte Johann Kopinits.

Alkohol am Steuer vermeiden

Wer beim Fasching feiert, sollte das Auto am besten stehen lassen, wenn Alkohol im Spiel ist. Schon bei einem Promillewert zwischen 0,5 und 0,79 drohen Strafen zwischen 300 und 3.700 Euro. Beim ersten Verstoß bleibt der Führerschein zwar meist erhalten, doch ein Eintrag im Führerscheinregister ist sicher. Mit steigendem Promillewert verschärfen sich die Konsequenzen: Führerscheinentzug und verpflichtende Nachschulungen können die Folge sein. „Alkohol und Autofahren vertragen sich einfach nicht. Ein Unfall unter Alkoholeinfluss, insbesondere mit Personenschaden, ist alles andere als ein Kavaliersdelikt. Führt ein solcher Vorfall zu Personenschäden, handelt es sich um eine strafrechtlich relevante Tat, die von den Sicherheitsbehörden konsequent verfolgt wird“, warnt Kopinits.

Schäden während Faschingsumzügen

Kommt es während einer öffentlichen Veranstaltung zu einem Schaden an einem Fahrzeug, haftet in erster Linie die verantwortliche Person. „Erst wenn die Verursacher nicht mehr zu eruieren sind oder es zu organisatorischem Versagen des Veranstalters des Umzugs gekommen ist, ist die Veranstaltungshaftung ein Thema“, erklärt Kopinits. Wer befürchtet, dass sein Auto Vandalismusschäden erleiden könnte, kann sich zumindest teilweise absichern. Solche Schäden sind meist durch eine Vollkaskoversicherung und in manchen Fällen auch durch eine Teilkaskoversicherung gedeckt. Wer jedoch nur eine Haftpflichtversicherung besitzt, bleibt auf den Kosten sitzen.