Schwerer Unfall bei Tunnel: Gaffer erschweren Einsatz für Rettungskräfte

Das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach rückte mit fünf Fahrzeugen, elf Einsatzkräften sowie einem Notarzt zur Unfallstelle aus. Bei ihrem Eintreffen konnten zwei Männer, die leicht bzw. mittelschwer verletzt waren, sofort medizinisch versorgt werden. Eine dritte Person musste von den Feuerwehren Voitsberg und Krems mit technischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurden alle Verletzten mit unbestimmtem Schweregrad in umliegende Krankenhäuser transportiert. Auch die Polizei war zur Absicherung und Unfallaufnahme vor Ort. Während des Einsatzes wurden sowohl der Tunnel als auch die Umfahrungsstraße für den Verkehr gesperrt.

Einsatzkräfte kritisieren Gaffer: „Respekt statt Sensationslust!”

Während der Arbeiten am Unfallort, versammelten sich zahlreiche Schaulustige – viele von ihnen mit gezückten Handys, um Fotos und Videos des Geschehens anzufertigen. Das Rote Kreuz Voitsberg- Köflach verurteilt dieses Verhalten aufs Schärfste. „Unsere Einsatzkräfte erleben es leider immer häufiger: Anstatt zu helfen oder zumindest Platz für die Rettungskräfte zu machen, zücken Menschen ihre Smartphones und filmen das Leid anderer. Das ist respektlos, unmoralisch und kann sogar strafrechtliche Konsequenzen haben“, betont Marcel Hausegger, Pressesprecher der Rotkreuz-Bezirksstelle Voitsberg-Köflach. Die Organisation appelliert eindringlich an die Bevölkerung: „Jeder kann in eine Notlage geraten. Dann wünscht man sich Mitgefühl und Hilfe – keine Kameras, die alles ungefiltert ins Netz stellen.“ Daher fordert das Rote Kreuz mehr Bewusstsein für die Folgen solchen Handelns: Wer nicht aktiv helfen kann, sollte zumindest den Rettungskräften den nötigen Raum lassen – und das Handy in der Tasche behalten, heißt es.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2025 um 11:50 Uhr aktualisiert